В Тюмени примут на работу дегустатора бургеров с окладом до 80 тыс. рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тюмени на работу приглашают дегустатора бургеров на зарплату до 80 тыс. рублей. Об этом сообщает nashgorod. ru.

Фото: pixabay.com

Будущий сотрудник должен будет посещать заведение и дегустировать еду за счет компании, в том числе и бургеры. Кроме того, работнику предстоит оценивать общую атмосферу в заведении общепита.

Работодатель готов оплатить проживание в гостинице, питание, а также предоставить автомобиль премиум-класса в личное пользование. В перспективе возможен выезд за границу.

От работника требуется лишь грамотная речь и правописание, опыт блогерства и количество подписчиков в социальных сетях от 1 тыс. человек.

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