В Тюмени на работу приглашают дегустатора бургеров на зарплату до 80 тыс. рублей. Об этом сообщает nashgorod. ru.
Будущий сотрудник должен будет посещать заведение и дегустировать еду за счет компании, в том числе и бургеры. Кроме того, работнику предстоит оценивать общую атмосферу в заведении общепита.
Работодатель готов оплатить проживание в гостинице, питание, а также предоставить автомобиль премиум-класса в личное пользование. В перспективе возможен выезд за границу.
От работника требуется лишь грамотная речь и правописание, опыт блогерства и количество подписчиков в социальных сетях от 1 тыс. человек.
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