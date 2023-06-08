"Известия": россиянам предлагают запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Количество выбрасываемой в России одежды становится проблемой для её утилизации, а потому Российский экологический оператор (РЭО) предлагает законодательно запретить выкидывать текстиль в мусорные баки.

Фото: GREENPEACE

По словам главы регулирующего ведомства Дениса Буцаева, всего за три года производство одежды в мире выросло вдвое, и перерабатывающие твёрдые бытовые отходы предприятия не поспевают за такими объёмами.

"Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать", — пояснил он в интервью изданию "Известия".

Буцаев предлагает россиянам сдавать устаревшие вещи в комиссионные магазины или в специальные пункты приёма, которые потом отдадут одежду нуждающимся.

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