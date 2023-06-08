Археологи подключились к восстановлению сгоревшей Успенской церкви в Карелии, сообщили СМИ. За процессом будет следить московский специалист.
Археолога пришлют из столицы, чтобы развернуть фронт работ по восстановлению памятника культурного наследия. Успенская церковь сгорела полностью в 2018 году.
"Дополнительных денег это не потребует, все археологическое сопровождение предусмотрено действующим контрактом. Пока мы копаем: специалисты смотрят, курируют, наблюдают, до окончания работ", — сообщил замдиректора компании-подрядчика из Владимира Андрей Жуков karelinform.ru.
Территория, на которой стояла церковь, характеризуется "сложным грунтом", что осложняет раскопку. Однако на этом месте могли сохраниться древние ценности, со времён возведения здания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.