На территории сгоревшей Успенской церкви в Карелии будут работать археологи

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Археологи подключились к восстановлению сгоревшей Успенской церкви в Карелии, сообщили СМИ. За процессом будет следить московский специалист.

Фото: pixabay.com

Археолога пришлют из столицы, чтобы развернуть фронт работ по восстановлению памятника культурного наследия. Успенская церковь сгорела полностью в 2018 году.

"Дополнительных денег это не потребует, все археологическое сопровождение предусмотрено действующим контрактом. Пока мы копаем: специалисты смотрят, курируют, наблюдают, до окончания работ", — сообщил замдиректора компании-подрядчика из Владимира Андрей Жуков karelinform.ru.

Территория, на которой стояла церковь, характеризуется "сложным грунтом", что осложняет раскопку. Однако на этом месте могли сохраниться древние ценности, со времён возведения здания.

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