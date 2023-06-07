Охлобыстин считает, что последствием подрыва Каховской ГЭС станет голод

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Ивана Охлобыстина ужаснула катастрофа, вызванная подрывом Каховской ГЭС.

Фото: ТАСС

Звезда сериала "Интерны" назвал уничтожение дамбы на Каховской ГЭС вандализмом.

"Это же — в самом скором времени, голод — если совсем коротко. Экологическая катастрофа! За это бы я карал сильнее, чем за военные преступления", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин призвал скорее одерживать победу до того момента, пока Украина не превратилась в пустыню.

Ранее Владимира Зеленского возмутила реакция ООН и Красного Креста на аварию на Каховской ГЭС.

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