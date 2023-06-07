Ивана Охлобыстина ужаснула катастрофа, вызванная подрывом Каховской ГЭС.
Звезда сериала "Интерны" назвал уничтожение дамбы на Каховской ГЭС вандализмом.
"Это же — в самом скором времени, голод — если совсем коротко. Экологическая катастрофа! За это бы я карал сильнее, чем за военные преступления", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Охлобыстин призвал скорее одерживать победу до того момента, пока Украина не превратилась в пустыню.
Ранее Владимира Зеленского возмутила реакция ООН и Красного Креста на аварию на Каховской ГЭС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.