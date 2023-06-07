Маргарита Симоньян считает, что блогер Софья Сапега, которую помиловали в Белоруссии, не заслуживает такого пафосного приёма, который ей оказали в России.
Симоньян объяснила, что одобряет помилование Александром Лукашенко девушки экс-главы Nexta Романа Протасевича Софьи Сапеги, так как считает её "заблудшей овцой".
При этом главред RT считает излишним встречать её целой губернаторской делегацией.
"Пожимать руки, еще и под кучу камер и микрофонов? Вот это зачем?" — выразила недоумение телеведущая в своём Telegram-канале.
Симоньян считает, что ещё не всем героем СВО в России пожали руки. Она не понимает, почему почестей удостаивается человек, попытавшийся устроить революцию а Белоруссии.
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