Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали преступную группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Пятеро обвиняемых в возрасте от 21 до 40 лет были арестованы в Пушкинском и Калининском районах города. Четверо из них — иностранные граждане, прибывший в Россию из Средней Азии.
Во время обысков по адресам их проживания было обнаружено 80 кг запрещенных наркотических препаратов. Также полицейским удалось найти 84 тайника с закладками на территории нескольких районов Санкт-Петербурга.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые отправлены под стражу.
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