Полиция Санкт-Петербурга изъяла у банды наркоторговцев 80 кг запрещенных веществ

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали преступную группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Фото: ya.ru

Пятеро обвиняемых в возрасте от 21 до 40 лет были арестованы в Пушкинском и Калининском районах города. Четверо из них — иностранные граждане, прибывший в Россию из Средней Азии.

Во время обысков по адресам их проживания было обнаружено 80 кг запрещенных наркотических препаратов. Также полицейским удалось найти 84 тайника с закладками на территории нескольких районов Санкт-Петербурга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые отправлены под стражу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.