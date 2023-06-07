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Глава СПЧ предложил не давать пособия на знающим русского языка женщинам-мигранткам

2:12
Общество

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предлагает ввести обязательное условие для получения пособий получившими российское гражданство женщинами-мигрантками. Для этого они должны знать русский язык.

Глава СПЧ предложил не давать пособия на знающим русского языка женщинам-мигранткам
Фото: http:// paidagogos.com

"Немало женщин-мигранток, домохозяек, уже получивших российское гражданство, которые русский язык не знают, изучать не хотят. Все они исправно получают пособия, которые положены — детское пособие, материнский капитал. Мое предложение жёсткое, оно требует обсуждения, но я считаю, что владение русским языком должно быть обязательным условием для получения пособий", — сказал Фадеев.

"Зачем нам нужны мигранты, которые не хотят интегрироваться в российские общество и не хотят даже изучать русский язык, надо каким-то образом их стимулировать к интеграции — и не только ласковыми методами", — цитирует его РИА "Новости".

Отметим, ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что в России отсутствует механизм обучения детей мигрантов русскому языку.

"В семьях приезжих обычно говорят на родном языке, многие мигранты живут замкнутыми общинами, что тоже не способствует распространению в них русского языка. И в отличие от взрослых, которые хотя бы так или иначе какие-то базовые знания до этого получали, выучить русский язык детям иностранцев оказывается подчас негде", — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Он также отметил, что доля учеников, которые не говорят по-русски, в некоторых школах и классах может доходить до десять-двадцати процентов.

А это становится ещё одной проблемой — такие дети обособлены от сверстников и зачастую становятся агрессивными. А если таких ребят много, то они ещё и образуют группы по этническому признаку, отметил замглавы Совбеза РФ.

По словам Дмитрия Медведева, особенно остро вопрос стоит в тех регионах, где живёт и работает много трудовых мигрантов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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