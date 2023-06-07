В Ростовской области труд мужчин оценивается на 26% дороже, чем женщин

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ростовской области труд мужчин оценивается на 26% дороже, чем труд женщин. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Фото: 1rre.ru

Глава Ростовстата Марина Самойлова утверждает, что почасовая оплата мужчин и женщин практически не меняется на протяжении последних шести лет. Это приводит к сохранению разницы в оплате труда в одном и том же виде деятельности для мужчин и женщин.

На сегодняшний день численность рабочих женского пола составляет 56,2% от трудоустроенного населения, при этом сохраняется существенная разница в оплате труда.

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