Станислав Садальский раскритиковал решение снести Московский Дом кино.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что принято окончательное решение о сносе Центрального дома кино в Москве.
"С 1 июля выселяют всех сотрудников и ликвидация начнётся", — написал актёр в "Живом журнале".
Садальский считает, что такое решение было принято с участием главы Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова.
"Уже выделены миллиарды на "реконструкцию". Слово "снос" там не упоминается", — объяснил заслуженный артист РСФСР.
Территорию, по его словам, планируют застроить жилыми апартаментами. Артист отметил, что киноконцертный зал, который должен здесь появиться, в два раза меньше существующего.
Садальский считает, что здание Дома кино было построено на века, однако внутри всё пришло в запустение.
"Наше поколение уходит, скоро не останется никого, кто имел отношение к Золотому веку советского кино. Но атмосферу можно сохранить. Для нас Дом Кино — это Храм, сравнение неудачное, но живое. Мы здесь выросли. Это место намоленое, его нельзя было трогать", — выразил своё мнение маститый актёр.
Артист задаётся вопросом, куда теперь деваться кинематографистам.
"Жаль Родину, жаль наш улей, и, конечно, пчел, которые трудились там всю жизнь", — выразил свой протест Садальский.
Ранее Станислава Садальского возмутило вмешательство РПЦ в процесс создания игрового кино.
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