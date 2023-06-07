Садальский протестует против сноса Центрального Дома кино в Москве: Жаль Родину

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский раскритиковал решение снести Московский Дом кино.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что принято окончательное решение о сносе Центрального дома кино в Москве.

"С 1 июля выселяют всех сотрудников и ликвидация начнётся", — написал актёр в "Живом журнале".

Садальский считает, что такое решение было принято с участием главы Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова.

"Уже выделены миллиарды на "реконструкцию". Слово "снос" там не упоминается", — объяснил заслуженный артист РСФСР.

Территорию, по его словам, планируют застроить жилыми апартаментами. Артист отметил, что киноконцертный зал, который должен здесь появиться, в два раза меньше существующего.

Садальский считает, что здание Дома кино было построено на века, однако внутри всё пришло в запустение.

"Наше поколение уходит, скоро не останется никого, кто имел отношение к Золотому веку советского кино. Но атмосферу можно сохранить. Для нас Дом Кино — это Храм, сравнение неудачное, но живое. Мы здесь выросли. Это место намоленое, его нельзя было трогать", — выразил своё мнение маститый актёр.

Артист задаётся вопросом, куда теперь деваться кинематографистам.

"Жаль Родину, жаль наш улей, и, конечно, пчел, которые трудились там всю жизнь", — выразил свой протест Садальский.

Ранее Станислава Садальского возмутило вмешательство РПЦ в процесс создания игрового кино.

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