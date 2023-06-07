Более 60% российских женщин, особенно после начала СВО, считают, что мужчина должен пройти срочную службу в армии, чтобы быть готовым к защите женщины и семьи или мобилизации на фронт.
Как рассказали социологи в ходе телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности", они в течение целого года проводили анонимные опросы в соцсетях и уличные опросы среди женщин "от 18 до 65" в 58 регионах России. Согласилось ответить около 22 тысяч россиянок, сообщает TimesRu.
Почему же россиянки хотят, чтобы их сыновья, братья, мужья и бойфренды прошли срочную службу в армии? Социологи подчеркивали, что речь именно о призыве на год без отправки в зону СВО.
Предсказуемо меньше говорят о необходимости службы по призыву матери с сыновьями призывного возраста, но даже среди них половина считает — отслужить необходимо.
Самое большое количество женщин, считающих "не служил — не (нормальный) мужик" проживает в регионах России — в селах, поселках городского типа и городах, включая города-миллионники. В двух столицах за службу мужчин в армии выступили 52% и 56% — меньше, чем по стране, но больше половины опрошенных.
Добавим, что в 2023 году мужчины 23 февраля столкнулись с необычным явлением — социологи и пресса рассказали, что 33% женщин отказались поздравлять и дарить подарки тем, кто не служил или не готов пойти на фронт для защиты Родины.
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