Не служил - не мужик: более половины россиянок хотят отправить мужчину в армию

2:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Более 60% российских женщин, особенно после начала СВО, считают, что мужчина должен пройти срочную службу в армии, чтобы быть готовым к защите женщины и семьи или мобилизации на фронт.

Фото: mil.ru

Как рассказали социологи в ходе телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности", они в течение целого года проводили анонимные опросы в соцсетях и уличные опросы среди женщин "от 18 до 65" в 58 регионах России. Согласилось ответить около 22 тысяч россиянок, сообщает TimesRu.

Почему же россиянки хотят, чтобы их сыновья, братья, мужья и бойфренды прошли срочную службу в армии? Социологи подчеркивали, что речь именно о призыве на год без отправки в зону СВО.

С началом СВО появился новый главный мотив — чтобы имел военные навыки и не погиб без знаний в случае мобилизации на фронт.

Служить надо, потому что многие считают — "не служил, не мужик". С таким стыдно встречаться, выходить замуж.

Чтобы умел пользоваться оружием, современной техникой.

В армии мужчина должен стать из маменькиного сыночка-пирожочка нормальным мужчиной, возмужать.

Мужчина должен научиться защищать себя и страну, воевать, драться. Женщины отмечают, что некоторые не то, чтобы воевать, девушку от плохих парней не защитят.

Нужно служить, чтобы мужчина знал дисциплину, ответственность, что такое приказ.

Армия полезна, чтобы парень подкачался, стал выносливым.

Нужно пройти срочную службу, чтобы мужчина перестал быть рохлей, интернет-сычом.

В армии у мужчины появятся армейские друзья на всю жизнь.

Служить нужно потому, что так положено. Тем более служить год — дедовщины нет.

Предсказуемо меньше говорят о необходимости службы по призыву матери с сыновьями призывного возраста, но даже среди них половина считает — отслужить необходимо.

Самое большое количество женщин, считающих "не служил — не (нормальный) мужик" проживает в регионах России — в селах, поселках городского типа и городах, включая города-миллионники. В двух столицах за службу мужчин в армии выступили 52% и 56% — меньше, чем по стране, но больше половины опрошенных.

Добавим, что в 2023 году мужчины 23 февраля столкнулись с необычным явлением — социологи и пресса рассказали, что 33% женщин отказались поздравлять и дарить подарки тем, кто не служил или не готов пойти на фронт для защиты Родины.

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