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Не служил - не мужик: более половины россиянок хотят отправить мужчину в армию

2:49
Общество

Более 60% российских женщин, особенно после начала СВО, считают, что мужчина должен пройти срочную службу в армии, чтобы быть готовым к защите женщины и семьи или мобилизации на фронт.

Не служил - не мужик: более половины россиянок хотят отправить мужчину в армию
Фото: mil.ru

Как рассказали социологи в ходе телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности", они в течение целого года проводили анонимные опросы в соцсетях и уличные опросы среди женщин "от 18 до 65" в 58 регионах России. Согласилось ответить около 22 тысяч россиянок, сообщает TimesRu.

Почему же россиянки хотят, чтобы их сыновья, братья, мужья и бойфренды прошли срочную службу в армии? Социологи подчеркивали, что речь именно о призыве на год без отправки в зону СВО.

  • С началом СВО появился новый главный мотив — чтобы имел военные навыки и не погиб без знаний в случае мобилизации на фронт.
  • Служить надо, потому что многие считают — "не служил, не мужик". С таким стыдно встречаться, выходить замуж.
  • Чтобы умел пользоваться оружием, современной техникой.
  • В армии мужчина должен стать из маменькиного сыночка-пирожочка нормальным мужчиной, возмужать.
  • Мужчина должен научиться защищать себя и страну, воевать, драться. Женщины отмечают, что некоторые не то, чтобы воевать, девушку от плохих парней не защитят.
  • Нужно служить, чтобы мужчина знал дисциплину, ответственность, что такое приказ.
  • Армия полезна, чтобы парень подкачался, стал выносливым.
  • Нужно пройти срочную службу, чтобы мужчина перестал быть рохлей, интернет-сычом.
  • В армии у мужчины появятся армейские друзья на всю жизнь.
  • Служить нужно потому, что так положено. Тем более служить год — дедовщины нет.

Предсказуемо меньше говорят о необходимости службы по призыву матери с сыновьями призывного возраста, но даже среди них половина считает — отслужить необходимо.

Самое большое количество женщин, считающих "не служил — не (нормальный) мужик" проживает в регионах России — в селах, поселках городского типа и городах, включая города-миллионники. В двух столицах за службу мужчин в армии выступили 52% и 56% — меньше, чем по стране, но больше половины опрошенных.

Добавим, что в 2023 году мужчины 23 февраля столкнулись с необычным явлением — социологи и пресса рассказали, что 33% женщин отказались поздравлять и дарить подарки тем, кто не служил или не готов пойти на фронт для защиты Родины.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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