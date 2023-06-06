Вода в Новосибирском водохранилище прогрелась до рекордных температур

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Вода в Новосибирском водохранилище согрелась до рекордных температур. Жители региона уже могут загорать и купаться. Об этом пишет atas.info.

Фото: https://tiogatours.nl/

Как сообщают данные Западно-Сибирского УГМС, температура воды в Новосибирском водохранилище составляет +23 градуса. В Оби — 17,2 градуса тепла.

"Все выходные купались на Новосибирском водохранилище. Мы в шоке, какая вода тёплая, прям благодать, да ещё и в такую жару. Друзья сказали в Оби чуть холоднее", — рассказала сибирячка Елена.

В Новосибирске и области сохраняется аномально жаркая погода. Температура воздуха поднимается до +40°C максимально и составляет в среднем +34…+38 °C. Июнь в 2023 году стал самым жарким за последние 100 лет.

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