Эксперт перечислила три вещи, которые ухудшают качество секса

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Практикующий сексолог Полина Девочкина в беседе с Pravda.Ru рассказала о факторах, которые ухудшают ощущения во время близости.

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"Качество секса ухудшают физическая и моральная усталость. На него нужен ресурс. Если человек выматывается в других сферах жизни, то у него может просто не остаться энергии", — предупредила эксперт.

Вместе с этим она заявила, что секс может быть неудачным из-за хронического стресса. По словам специалиста, организм "включает" половую доминанту только при расслабленном состоянии.

"Ещё один ухудшающий секс фактор — неразрешённые проблемы в отношениях. Этот процесс связан не только с анатомией, но и с психикой. Если в паре есть конфликты, обида, абьюз, ревность, недоверие и так далее, то людям сложно расслабиться", — отметила собеседница издания.

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