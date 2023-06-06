Практикующий сексолог Полина Девочкина в беседе с Pravda.Ru рассказала о факторах, которые ухудшают ощущения во время близости.
"Качество секса ухудшают физическая и моральная усталость. На него нужен ресурс. Если человек выматывается в других сферах жизни, то у него может просто не остаться энергии", — предупредила эксперт.
Вместе с этим она заявила, что секс может быть неудачным из-за хронического стресса. По словам специалиста, организм "включает" половую доминанту только при расслабленном состоянии.
"Ещё один ухудшающий секс фактор — неразрешённые проблемы в отношениях. Этот процесс связан не только с анатомией, но и с психикой. Если в паре есть конфликты, обида, абьюз, ревность, недоверие и так далее, то людям сложно расслабиться", — отметила собеседница издания.
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