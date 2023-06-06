Гидролог рассказал, как авария на Каховской ГЭС отразится на Крыме

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский объяснил, какие последствия для Крыма будет иметь авария на Каховской ГЭС.

Фото: Фото Pravda.ru

Гидролог уверен, что перебоев с питьевой водой в Крыму не будет, так как снижение уровня воды на Каховской ГЭС находится в пределах допустимых отметок, а крымские водохранилища имеют высокую степень наполнения.

Он отметил, что в Крыму могут возникнуть сложности в сельско-хозяйственной отрасли производства, так как Северо-Крымский канал эксплуатировался в основном для сельскохозяйственных нужд.

"Дальше всё будет зависеть от погоды. Но когда мы говорим про критические вопросы водоснабжения, поводов для беспокойства нет. Вода в любом случае найдёт себе место для выхода. Надо подождать", — цитирует слова эксперта издание "Подъём".

Ранее глава МАГАТЭ объяснил, как авария на Каховской ГЭС отразится на работе Запорожской АЭС.

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