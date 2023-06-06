Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский объяснил, какие последствия для Крыма будет иметь авария на Каховской ГЭС.
Гидролог уверен, что перебоев с питьевой водой в Крыму не будет, так как снижение уровня воды на Каховской ГЭС находится в пределах допустимых отметок, а крымские водохранилища имеют высокую степень наполнения.
Он отметил, что в Крыму могут возникнуть сложности в сельско-хозяйственной отрасли производства, так как Северо-Крымский канал эксплуатировался в основном для сельскохозяйственных нужд.
"Дальше всё будет зависеть от погоды. Но когда мы говорим про критические вопросы водоснабжения, поводов для беспокойства нет. Вода в любом случае найдёт себе место для выхода. Надо подождать", — цитирует слова эксперта издание "Подъём".
Ранее глава МАГАТЭ объяснил, как авария на Каховской ГЭС отразится на работе Запорожской АЭС.
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