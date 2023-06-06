Юрист Малютин назвал возможные последствия игнорирования СМС о призыве по мобилизации

В учётной карточке человека, состоящего в запасе, содержатся его контактные данные, в том числе номер мобильного телефона. Об этом сообщил юрист, представитель военной Коллегии адвокатов Павел Малютин, комментируя в интервью Pravda.Ru предложение Минобороны РФ оповещать граждан о призыве по мобилизации через СМС.

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Эксперт порекомендовал россиянам не впадать в панические настроения. По его словам, инициатива Министерства обороны не означает, что вскоре в стране продолжится частичная мобилизация.

"Контактные данные, в том числе мобильный телефон, содержатся в любой учётной карточке лица, состоящего в запасе. Именно по этим номерам будут пытаться оповестить. Если карточка потерялась, либо номер оформлен на другого человека, оповещение будет невозможно. Максимум ответственности за неуточнение данных воинского учёта — административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей", — сказал Малютин.

Он добавил, что уголовное наказание за игнорирование СМС пока не введено, однако "теоретически всё возможно". Как пояснил эксперт, рассылки, скорее всего, станут вспомогательным средством для оповещения призывников о необходимости явки в военкомат, ведь классические повестки никто не собирается отменять. Если у МО не получится связаться с человеком посредством СМС, вероятно, ему направят повестку, заключил юрист.

Ранее Минобороны подготовило проект об оповещении мобилизованных через СМС-рассылку. Для реализации инициативы требуется дальнейшее обсуждение изменений и принятие соответствующих нормативных актов.