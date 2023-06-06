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Киевская власть консолидирует российских артистов-предателей

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Общество

Киевская власть хочет консолидировать всех сбежавших российских деятелей искусства, для "распространения правды" и "контрнаступления против российской пропаганды".

Киевская власть консолидирует российских артистов-предателей
Фото: Инстаграм Максима Галкина

Об этом сообщил экс-советник Владимира Зеленского Игорь Новиков.

По его словам, это война за умы и сердца, и неверно говорить, что это война между украинцами и русскими.

"Нам нужно убедиться, что мы сохраняем как можно больше людей, пусть и с российскими паспортами, потому что против нас борется государственная пропагандистская машина. Я не думаю, что это война должна быть геноцидной с какой-либо стороны в отношении искусства. Сохранять язык, идентичность, культуру важно, но сохранение искусства не менее важно", — цитирует "ПолитНавигатор" Новикова.

Собирать Киеву в кучу артистов-предателей помогает рэпер Иван Алексеев, более известный как "Нойз Эмси".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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