Эксперты перечислили топ-5 правил для пассажиров при попадании молнии в самолёт

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Самолёты способны продолжать безопасный полёт даже в случае попадания молнии. Об этом сообщает Телеканал "360", ссылаясь на экспертов.

Фото: https://oir.mobi/

Специалисты перечислили топ-5 правил, которые необходимо соблюдать, если в самолёт попала молния. По их словам, в первую очередь нужно сохранять спокойствие. Как пояснил экс-командир воздушного судна Александр Романов, молния не способна повредить современный самолёт.

Второй шаг — следовать указаниям сотрудников авиакомпании, третий — правильная поза, сказано в материале.

В статье отмечается, что руки необходимо удерживать на коленях, а стопы следует плотно прижать к полу для снижения риска удара электрическим током.

Эксперты подчеркнули: четвёртое правило состоит в избегании металлических предметов. Они призвали не прикасаться к подлокотникам во время грозы.

Последний совет заключается в соблюдении общих правил безопасности. Специалисты посоветовали обязательно пристёгивать ремни и запоминать инструкции экипажа.