Самолёты способны продолжать безопасный полёт даже в случае попадания молнии. Об этом сообщает Телеканал "360", ссылаясь на экспертов.
Специалисты перечислили топ-5 правил, которые необходимо соблюдать, если в самолёт попала молния. По их словам, в первую очередь нужно сохранять спокойствие. Как пояснил экс-командир воздушного судна Александр Романов, молния не способна повредить современный самолёт.
Второй шаг — следовать указаниям сотрудников авиакомпании, третий — правильная поза, сказано в материале.
В статье отмечается, что руки необходимо удерживать на коленях, а стопы следует плотно прижать к полу для снижения риска удара электрическим током.
Эксперты подчеркнули: четвёртое правило состоит в избегании металлических предметов. Они призвали не прикасаться к подлокотникам во время грозы.
Последний совет заключается в соблюдении общих правил безопасности. Специалисты посоветовали обязательно пристёгивать ремни и запоминать инструкции экипажа.
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