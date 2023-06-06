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Жительница Волгограда стала "Жемчужиной России"

Общество

Жительница Волгограда Юлия Сергеева завоевала титул и корону GRAND PRIX MISSIS "PEARL OF THE WORLD". Об этом сообщает novostivolgograda. ru.

Жительница Волгограда стала "Жемчужиной России"
Фото: Ютуб

Событие состоялось в рамках фестиваля туризма и красоты "Жемчужина России — 2023", теперь победительница сможет представлять страну на международных конкурсах.

За победу боролись 30 женщин со всей России. В своей видеовизитке Сергеева продемонстрировала Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь, а также музей-заповедник "Старая Сарепта". Ролик вошел в пятерку лучших.

Также победительница прочила стихотворение на фоне песочной анимации, собранной из главных достопримечательностей Волгограда.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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