Приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иностранным агентом) вступил в законную силу. Об этом сообщает ТАСС.
Политик был осужден по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил России. Апелляцию он не подавал.
Теперь Ройзман сможет пользоваться интернетом, средствами связи, а также посещать общественные места и общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения.
Напомним, 19 мая суд оштрафовал нарушителя на 260 тыс. рублей. Сам политик заявил, что считает данный вердикт фактически оправдательным приговором.
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