Приговор о дискредитации ВС РФ в отношении экс-мэра Екатеринбурга вступил в силу

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иностранным агентом) вступил в законную силу. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: https://ok.ru/ekhomoskvy/topic/69189727188385

Политик был осужден по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил России. Апелляцию он не подавал.

Теперь Ройзман сможет пользоваться интернетом, средствами связи, а также посещать общественные места и общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения.

Напомним, 19 мая суд оштрафовал нарушителя на 260 тыс. рублей. Сам политик заявил, что считает данный вердикт фактически оправдательным приговором.

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