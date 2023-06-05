Недавно женившийся бомбардир ФК "Динамо" Фёдор Смолов похвалился красавицей-женой.
Футболист Фёдор Смолов женился. Он опубликовал фото счастливой избранницы. Женой спортсмена стала блогер и диджей Карина Истомина.
Новоиспечённая супруга разместила в своём микроблоге снимок с крупно сфотографированными обручальными кольцами.
33-летний футболист первые вступил в брак. О романе игрока "Динамо" с блогером поклонники футболиста узнали больше месяца назад.
Ранее ходили слухи о романе Смолова с внучкой Бориса Ельцина.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.