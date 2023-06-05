Футболист "Динамо" Фёдор Смолов показал новоиспечённую супругу с обручальным кольцом

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно женившийся бомбардир ФК "Динамо" Фёдор Смолов похвалился красавицей-женой.

Фото: Телеграм-канал Федора Смолова

Футболист Фёдор Смолов женился. Он опубликовал фото счастливой избранницы. Женой спортсмена стала блогер и диджей Карина Истомина.

Новоиспечённая супруга разместила в своём микроблоге снимок с крупно сфотографированными обручальными кольцами.

33-летний футболист первые вступил в брак. О романе игрока "Динамо" с блогером поклонники футболиста узнали больше месяца назад.

Ранее ходили слухи о романе Смолова с внучкой Бориса Ельцина.

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