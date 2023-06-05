В Челябинской области в городе Троицке испекли 4 июня вишнёвый пирог, который признали самым крупным в стране. Он попал в Книгу рекордов России, сообщает издание kursdela.biz.
Отмечается, что вес пирога 500 килограммов, а местный сорт вишни считается особенным. Из него получаются отличные компоты и варенья.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.