В Челябинской области испекли самый большой вишнёвый пирог в России

0:24 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинской области в городе Троицке испекли 4 июня вишнёвый пирог, который признали самым крупным в стране. Он попал в Книгу рекордов России, сообщает издание kursdela.biz.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что вес пирога 500 килограммов, а местный сорт вишни считается особенным. Из него получаются отличные компоты и варенья.

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Вишневый пирог который тает во рту! Просто и очень вкусно!