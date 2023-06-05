Хакеры взломали несколько радиочастот и запустили в эфир "обращение" президента России Владимира Путина. На данный момент контроль над вещанием восстановлен, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Все эти сообщения — это чистый фейк", — указал он в беседе с РИА Новости.
Ранее жители Воронежской области сообщили об очередных взломах частот радиовещания. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в регионе не требуется, отметили местные власти.
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