Дмитрий Песков назвал "экстренное обращение" Путина в эфире на радио фейком

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Хакеры взломали несколько радиочастот и запустили в эфир "обращение" президента России Владимира Путина. На данный момент контроль над вещанием восстановлен, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Все эти сообщения — это чистый фейк", — указал он в беседе с РИА Новости.

Ранее жители Воронежской области сообщили об очередных взломах частот радиовещания. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в регионе не требуется, отметили местные власти.

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