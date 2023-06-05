Путин приветствовал участников Первого форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что российские женщины достойно проявляют себя в разных сферах деятельности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото: РБК

Глава государства приветствовал участников, организаторов и гостей Первого форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

Путин подчеркнул, что представительницы слабого пола активно трудятся в общественном и творческом поле, а также в здравоохранении, образовании, науке и бизнесе.

Президент особо отметил женщин-военнослужащих, которые участвуют в обеспечении безопасности и национальных интересов России.

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