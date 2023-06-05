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AB News: ушедшие на СВО алиментщики уже выплатили детям миллиард рублей

2:18
Общество

Ушедшие на СВО по мобилизации или контракту мужчины уже выплатили более миллиарда рублей алиментов своим детям и бывшим женам. И это только взыскания с "белых" доходов бойцов СВО, пояснил агентству ABNews источник в экспертном совете при правительстве России.

AB News: ушедшие на СВО алиментщики уже выплатили детям миллиард рублей
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Специалист отметил, что:

  • Власти ввели мораторий на взыскание любых задолженностей у тех, кто отправился на СВО, будь то долги по кредитам, ЖКХ, штрафам, налогам и т. д.
  • Этот мораторий не распространяется на алименты, ведь дети продолжают расти, им нужно одеваться и питаться, ходить в школу и лечиться.

"Только не забывайте, алименты взыскиваются не со всех 195 000 рублей дохода, а с оклада в 37 000 рублей. Остальное — социальные выплаты и "боевые", а по законодательству взыскание с них невозможно", — пояснил эксперт.

"Этот миллиард взыскан только с мобилизованных и подписавших контракт россиян, а, как вы понимаете, ушедшие всевозможными добровольцами и сотрудниками получают "черный нал" и выплата алиментов с него — их личный выбор", — рассказал советник.

"Кстати, адвокаты часто сталкиваются со смешной и грустной ситуацией — бывшие жены в судах кричат, требуя алиментов со всех 195-220 тысяч жалования бойцов. А еще некоторые удивляются, слыша от судьи: "Отец оплачивает половину обеспечения ребенка, вторую половину должна оплачивать мать", — заключил эксперт.

За 2022 год ФССП было взыскано 47,6 миллиарда рублей алиментов — это аж на 14,7 миллиарда больше, чем в 2021 году,  подтвердили в ведомстве.

Напомним, что после объявления мобилизации в 2022 году" сдача военкоматам" бывших мужей-неплательщиков алиментов приобрела массовый характер: тысячи экс-жен таким образом мстили бывшим супругам или хотели получить "боевые алименты".

Также были опубликованы данные расследования. Оказалось, что "доля детей от чужих мужчин в семьях" составляет от 19% до 50%...

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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