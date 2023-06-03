Экономист Хазин рассказал, кто проплатил его высмеивание на сцене Comedy Club

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Экономист Михаил Хазин стал объектом пародии в выпуске Comedy Club. Роль "Леонида Глазина" сыграл актёр Демис Карибидис, а ведущего экономической программы известный комик Гарик Харламов.

Фото: Инстаграм

Сам Хазин оценил пародию на себя и сказал, что знает её заказчиков. Он считает эту сценку проплаченной.

В передаче "экономист Глазин" отвечает на вопросы о вложениях денег простого народа витиеватыми рассуждениями о глобальной экономике и западных проблемах.

"Нет хорошего пиара и плохого пиара — пиар или есть, или его нет. В реальности, когда мы месяца полтора назад совершили вскрытие позиций руководства Центробанка, я подозреваю, что была дана команда с соответствующими бюджетами на нас наехать", — отметил экономист.

По его словам, видимо была дана команда проплатить передачу в Comedy Club. Правда, есть там вещи, которые не очень сочетаются, уверен он. Герой объясняет всё очень непонятно, но таких претензий ему никто никогда не предъявлял. Во-вторых, из него изобразили "беднушку в свитере", которому 25 лет.

Хазин назвал эти нападки "немножко смешными", но подчёркивает, что благодаря "Камеди Клабу" о нем узнало много народу.

Ранее он не раз заявлял, что руководство ЦБ РФ и Минфина действуют в интересах "транснациональных банкиров" и МВФ, ставленники которых управляют коллективным Западом.

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Камеди Клаб «Экономика» Гарик Харламов, Демис Карибидис