Московский следователь побил все рекорды по размеру полученной взятки: 1,6 миллиарда рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева обвиняют в получении гигантской взятки, превышающей взятку полковника Александра Захарченко.

Фото: ua.news

На компьютере следователя нашли папку "Пенсия", где была ссылка на биткойн-кошелёк, в котором хранилась криптовалюта в размере $23 млн (1,6 миллиарда рублей).

Как сообщает издание "Подъём", Тамбиев, по версии следствия, в 2022 году получил эту взятку от участников хакерской группировки, на активы которых следователь накладывал арест.

Взятка в размере 1,6 млрд руб. бьёт все мыслимые рекорды. Полковник Захарченко получил 1,4 миллиарда рублей в течение десятилетия. Столичный следователь обогатился на огромную сумму в одночасье.

Ранее сообщалось, что автор "марафонов желаний" Елена Блиновская пыталась дать следователю многомиллионную взятку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.