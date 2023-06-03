Марков не согласился с заявлением Медведева: Как вам Зеленский или Залужный как будущий президент России?

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Дмитрий Медведев ошибается, когда говорит, что у России нет пути назад к "светлому европейскому прошлому".

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Марков не согласился с утверждением зампреда Совбеза РФ о том, как только новый лидер России попытается изменить курс страны, его тут же предадут анафеме, как предателя.

Политолог объяснил, что Медведев недооценивает США и ЕС. Он уверен, что Россию под управлением Запада ждёт "жесткая диктатура" и "кровавая хунта", состоящая из украинских лидеров.

"Как вам Зеленский или Залужный как будущий президент России? Вам кажется это дичью? А это наверняка уже обсуждается", — выразил своё мнение политический эксперт.

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