Политолог Сергей Марков объяснил, почему Дмитрий Медведев ошибается, когда говорит, что у России нет пути назад к "светлому европейскому прошлому".
Марков не согласился с утверждением зампреда Совбеза РФ о том, как только новый лидер России попытается изменить курс страны, его тут же предадут анафеме, как предателя.
Политолог объяснил, что Медведев недооценивает США и ЕС. Он уверен, что Россию под управлением Запада ждёт "жесткая диктатура" и "кровавая хунта", состоящая из украинских лидеров.
"Как вам Зеленский или Залужный как будущий президент России? Вам кажется это дичью? А это наверняка уже обсуждается", — выразил своё мнение политический эксперт.
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