Нечистые на руку сотрудники правоохранительных органов могут использовать различные уловки, чтобы "подвести" неугодного человека под ту или иную уголовную статью, заявил адвокат Руслан Мазурин.
Если "оборотни" действуют в интересах делового конкурента или просто пытаются захватить чужой бизнес, пояснил юрист, они обычно фальсифицируют статью 159 УК РФ "Мошенничество".
"А вот с неугодными адвокатами или активистами могут использовать и наркотики", — добавил Мазурин в интервью изданию newstracker.ru.
Если возникла такая проблемная ситуация, посоветовал специалист, нужно в кратчайший срок связаться с адвокатом и фиксировать действия полицейских с помощью телефона, будь то обыск в офисе или дома, либо просто проверка документов на улице.
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