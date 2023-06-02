Юрист объяснил, почему квартиры-студии — это незаконное жильё

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Александр Хаминский объяснил, что многие-квартиры студии не соответствуют нормам жилищного законодательства.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Студия представляет собой помещение, совмещенное с кухней, санузлом и иногда с маленькой прихожей. Такое жильё привлекает покупателей сравнительно низкой стоимостью.

Эксперт отметил, что студии площадью 23-27 квадратных метров с натяжкой можно отнести к жилым помещениям, однако "клетушки" 15 квадратных метров уже не могут называться жильём. Он напомнил, что в жилищном законодательстве РФ обозначены нормативы жилой площади.

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Хаминский рассказал, что по нормам требуется 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра на двоих, а также по 18 квадратных метров на каждого квартиранта, если их больше трёх.

"Если кто-то захотел заработать на коридорах и вестибюлях, смонтировав перегородки и двери и назвав это студией — у него вряд ли что-то получится", — цитирует слова юриста Общественная Служба Новостей.

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