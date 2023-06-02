В Волгоградской области за три месяца скончались 20 новорожденных

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Младенческая смертность не снижается в Волгоградской области. За первый квартал показатель текущего года оказался таким же, как и за аналогичный период, пишет novostivolgograda.ru.

Фото: pixabey.com

Сообщается, что за первые три месяца 2023 в регионе умерло 20 детей в возрасте до одного года. Однако область в этом плане выглядит ещё не самым худшим образом в Южном федеральном округе. В Краснодарском крае дела обстоят в три раза хуже, там скончались 60 младенцев.

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