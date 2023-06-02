Эксперт Михайлов объяснил, против кого сейчас должна "вставать страна огромная"

Военный эксперт, ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Pravda.Ru рассказал, почему сейчас среди россиян не наблюдается единства и сплочения для борьбы с общим врагом, как это было в годы Великой Отечественной войны, когда жители СССР все вместе боролись за мирную жизнь под лозунгом "Вставай, страна огромная".

Фото: Вадим Савицкий

Михайлов считает, что всё дело в том, что россияне слышат одни разговоры, а видят совсем другое: отдельно линию фронта и боевые действия с большими потерями для обеих сторон, и отдельно — цветущий Киев с работающей Банковой, куда постоянно приезжают западные политики, где по-прежнему работают большие штабы и центры управления.

"Когда мы с вами говорим: "Вставай, страна огромная", то люди это слышат, но видят они другое. И вот, слава богу, сегодня начались такие очень активные операции по уничтожению инфраструктуры и прочая. Но, тем не менее, всё равно вопросы остаются", — отметил Михайлов.

Эксперт добавил, что возникает и множество другие вопросов: почему никто не понёс ответственности за взорванный "Северный поток", каким образом изготовленные по Рособоронзаказу бронежилеты или западная амуниция оказываются на "Авито", и почему противник использует против ВС РФ российские же дроны?

В результате посадили какого-то начальника из Министерства обороны, Росгвардии, жулика, но всё равно ситуация на фронте быстро не изменится, добавил эксперт.

"Поэтому, конечно, вот "вставай, страна огромная!", еще неизвестно, против кого она должна вставать. Она, может быть, вставать должна вот как раз против тех жуликов, которые у нас в тылу. Чего греха таить, давайте посмотрим список вице-премьеров, уехавших за границу и пребывающих там, начиная от Чубайса. Причём безопасно и без конфискации уехавших. Почему вот огромное количество этих самых государственных чиновников находится там? Почему до сих пор идут деньги, переводят сюда? Как? Вот как мы можем сказать: "Вставай, страна огромная!"? — задал вопрос Михайлов.

Эксперт добавил, что для общего блага, будущей победы нужно сначала навести порядок в своей роте и в своём батальоне, и только после этого, по его мнению, можно будет, наконец, сказать: "Вставай, страна огромная!".

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