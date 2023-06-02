Симоньян шаг за шагом описала механизм, который ведёт общество к гражданской войне: Следи за своими иноагентами

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян уверена, что общество может прийти к гражданской войне, если не уследит за инакомыслящими.

Фото: Andrey Shapran/Global Look Press

Глава RT назвала этапы, которые ведут к гражданской войне. Она считает, что не нужно терять контроль за теми, кто недоволен политикой государства.

"Следи за своими несогласными — они становятся иноагентами", — написала журналистка в своём Telegram-канале, отметив, что иноагенты могут стать организаторами протестов.

Протесты, по мнению Симоньян, легко становятся беспорядками, которые, в свою очередь, трансформируются и превращаются в гражданскую войну.

Ранее Маргарита Симоньян задалась вопросом, что делать, когда в Россию прилетят две тысячи беспилотников.

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