Маргарита Симоньян уверена, что общество может прийти к гражданской войне, если не уследит за инакомыслящими.
Глава RT назвала этапы, которые ведут к гражданской войне. Она считает, что не нужно терять контроль за теми, кто недоволен политикой государства.
"Следи за своими несогласными — они становятся иноагентами", — написала журналистка в своём Telegram-канале, отметив, что иноагенты могут стать организаторами протестов.
Протесты, по мнению Симоньян, легко становятся беспорядками, которые, в свою очередь, трансформируются и превращаются в гражданскую войну.
Ранее Маргарита Симоньян задалась вопросом, что делать, когда в Россию прилетят две тысячи беспилотников.
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