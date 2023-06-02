IT-эксперт Алексахин проинформировал об опасности сбора биометрических данных

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Сбор биометрических данных граждан грозит обернуться против них, следует из заявления IT-эксперта Александра Алексахина. Корреспонденты URA. RU пишут, что это чревато хищениями персональных данных и нарушением конфиденциальности. Кроме того, речь идёт о потере доступа к защищённым сервисам, предупредил специалист.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Если хакеры получат доступ к вашей биометрической информации, которая может включать отпечатки пальцев, данные распознавания лиц или сканирование радужной оболочки глаза, это может привести к краже личных данных, финансовому мошенничеству и другим киберпреступлениям", — заявил Алексахин.

IT-эксперт акцентировал внимание на том, что человек рискует лишиться возможностей для получения защищённых сведений в связи с некорректным сбором биометрических данных. По словам Алексахина, они могут быть неполными либо неточными, а следствием станет ошибочная идентификация.

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