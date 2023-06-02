Хиромант Ганжа объяснил, как выявить по руке способности к ведению бизнеса

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Крупный большой палец и линия Солнца на ладони говорят о наличии у человека способностей к ведению бизнеса. Об этом заявил учитель хиромантии Юрий Ганжа.

Фото: магиямосква.рф

У целеустремлённых и волевых людей вершина большого пальца достигает середины нижней фаланги указательного пальца, объяснил специалист. Кроме того, бизнесмен должен быть везучим человеком, и в этом плане хорошим знаком является наличие на ладони линии Солнца.

"Это вертикальная линия, которая тянется снизу вверх по направлению к безымянному пальцу. Она свидетельствует о том, что человека в макушку поцеловала госпожа удача, и ему по жизни всё будет доставаться легко", — указал хиромант.

Как сообщает Москва 24, за навык в накоплении денег отвечают просветы между нижними фалангами пальцев, если их крепко прижать друг к другу.

"Те, у кого они есть между указательным и средним пальцем, склонны тратиться на свои проекты и реализацию идей. Промежутки между средним и безымянным указывают на человека, готового всё отдать за дорогое внутреннее убранство, элементы декора, а также украшения и одежду", — пояснил хиромант.

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