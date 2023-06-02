Психолог Мифтахова объяснила, стоит ли заставлять детей готовиться к школе летом

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Если у ребёнка отсутствует мотивация заниматься учёбой в период летних каникул, следует позволить ему отдохнуть и набраться сил. Такое мнение выразила психолог Эльмира Мифтахова.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, дети, которые продолжают учиться летом, нередко выгорают к сентябрю. Специалист считает, что это может привести к ухудшению успеваемости в первой четверти.

По словам психолога, бывают ситуации, когда учителя рекомендуют родителям заниматься с ребёнком летом. В таком случае следует подбирать для детей необычные упражнения, отличающиеся от тех, которые они привыкли видеть в классе, уточнила эксперт.

"Это может быть совместное чтение интересных книг, задания с элементами геймификации на онлайн-платформах", — сказала Мифтахова.

Она также призвала родителей активнее вовлекаться в образовательные процессы, чтобы ещё больше сблизиться с ребёнком. Кроме того, психолог считает, что детям стоит запрещать постоянно играть в компьютер во время каникул во избежание проблем со здоровьем.