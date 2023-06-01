Депутата из Тюмени шокировала пермская "Студвесна" с пропагандой нетрадиционных ценностей

Депутат от ЛДПР из Тюмени Тимур Темуркаев считает, что "Студенческая весна" в Перми прошла под знаком пропаганды нетрадиционных ценностей.

Фото: https://properm.ru/news/2023-06-01/deputat-iz-tyumeni-ulichil-permskuyu-studvesnu-v-propagande-netraditsionnyh-tsennostey-2944187

Как сообщает издание properm.ru, насторожили депутата студенческие работы в сфере дизайна одежды. Представителю ЛДПР показалось, что молодые люди демонстрировали излишне откровенные и провокационные наряды. Он посчитал это недопустимым в период борьбы России за традиционные ценности, на которые покушаются в Европе.

Он процитировал слова депутата члена Координационного Совета Молодежи ЛДПР Елены Большаковой, которая уверена, что таким откровенным образам не место на российском студенческом мероприятии.

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