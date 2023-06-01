Депутат от ЛДПР из Тюмени Тимур Темуркаев считает, что "Студенческая весна" в Перми прошла под знаком пропаганды нетрадиционных ценностей.
Как сообщает издание properm.ru, насторожили депутата студенческие работы в сфере дизайна одежды. Представителю ЛДПР показалось, что молодые люди демонстрировали излишне откровенные и провокационные наряды. Он посчитал это недопустимым в период борьбы России за традиционные ценности, на которые покушаются в Европе.
Он процитировал слова депутата члена Координационного Совета Молодежи ЛДПР Елены Большаковой, которая уверена, что таким откровенным образам не место на российском студенческом мероприятии.
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