Иван Охлобыстин поделился впечатлениями от просмотра "апокалипсических" новостей последнего времени.
Звезда сериала "Интерны", несмотря на тревожные новостные сообщения, полон оптимизма.
"Ну собственно, всё идёт по плану. И хотя план никто толком не знает, ни у нас, ни у них, но у России выплыть из начинающегося исторического водоворота шансов больше всех", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Охлобыстин считает, что русским присуще чувство самураев, которые всегда выбирают смерть.
"Суховато. Депрессивненько. Шампанское не помешает", — отметил артист.
Он выразил надежду на то, что Запад скоро бросит Украину.
"СВО показала, что мы голые с палкой копалкой в руках. Бога молю чтобы это смешное знание привело нас к осознанию ошибок и процветанию", — поделился своими чаяниями Охлобыстин.
Ранее Иван Охлобыстин обвинил российскую элиту в нежелании помогать фронту.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.