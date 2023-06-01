Охлобыстин отреагировал на телевизионные новости: "Ну собственно, всё идёт по плану"

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин поделился впечатлениями от просмотра "апокалипсических" новостей последнего времени.

Фото: ya.ru

Звезда сериала "Интерны", несмотря на тревожные новостные сообщения, полон оптимизма.

"Ну собственно, всё идёт по плану. И хотя план никто толком не знает, ни у нас, ни у них, но у России выплыть из начинающегося исторического водоворота шансов больше всех", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин считает, что русским присуще чувство самураев, которые всегда выбирают смерть.

"Суховато. Депрессивненько. Шампанское не помешает", — отметил артист.

Он выразил надежду на то, что Запад скоро бросит Украину.

"СВО показала, что мы голые с палкой копалкой в руках. Бога молю чтобы это смешное знание привело нас к осознанию ошибок и процветанию", — поделился своими чаяниями Охлобыстин.

Ранее Иван Охлобыстин обвинил российскую элиту в нежелании помогать фронту.

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