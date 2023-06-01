Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американский канал Newsmax выдал кадры обрушения дома в Айове за атаку БПЛА на Москву
Психотерапевт Генварская рассказала, как бороться с расстройствами пищевого поведения
Военкор Котенок предположил, что под Калугой разбился беспилотник "Стриж"
Системы ПВО РФ сбили украинский самолёт под Новоандреевкой в Запорожской области
The Sun: стоматолог Патель разъяснил, почему нельзя мочить зубную щётку перед нанесением зубной пасты
Врио главы ДНР Гагин: после поражения в Артёмовске ВСУ будто сломались
Леонков назвал обстрел Шебекино частью плана наступления ВСУ
Пациент больницы в Удмуртии 30 лет не знал о пуле в голове
Эксперт по информационной безопасности Лукацкий рассказал, как узнать, что телефон заражён вирусами

День защиты детей отмечают на "Роза Хутор"

2:30
Общество

В честь международного Дня защиты детей маленьких гостей курорта и их родителей ждут разнообразные развлечения.

День защиты детей отмечают на "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Большая вечеринка и шоу талантов "Я — суперзвезда" проходят 1 июня в Горной Олимпийской деревне. В программе — детский кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы, веселая анимация и конкурсы, отборочный тур детского творческого конкурса и зажигательная дискотека. Всех участников ждут подарки — сладкая вата и попкорн. Старт веселья намечен на 16:00.

— Праздник детства на "Роза Хутор" продолжится 3 июня. В этот день на площади Розы будет дан старт летнему кубку "Хуторенок". Детские любительские соревнования уже стали доброй традицией курорта. Зимой маленькие спортсмены состязаются в катании на горных лыжах и сноубордах, летом — в беге, езде на самокатах и беговелах. Соревнования "Хуторенок" проходят каждую субботу, свое мастерство могут показать все желающие в возрасте от трех до 14 лет. Участие и прокат — бесплатные, каждый получает медаль финишера и памятные сувениры. Регистрация, выдача стартовых номеров и прокатного инвентаря проходит с 10:00 до 14:30 в день соревнований у главной сцены. Такое развлечение пользуется большой популярностью. В прошлом году участниками летнего кубка "Хуторенок" стали более 1400 ребятишек, — сообщили на "Роза Хутор".

Совместно с первым стартом "Хуторенка" 3 июня с 10:00 до 15:00 на курорте будет идти бесплатная волшебно-музыкальная программа, посвященная Дню защиты детей:

  • шоу гигантских мыльных пузырей и сладкой ваты,
  • аквагрим,
  • анимационная игровая программа "Три Кота. Необычное путешествие",
  • горная бродилка и школа выживания от Детской Горной Академии,
  • мастер-класс по вязанию узлов,
  • мультпарад любимых персонажей,
  • выступление Brass-Band "MEGAPOLIS",
  • дискотека с группой "Заи",
  • беспроигрышная лотерея.

Завершит день детства пиратская вечеринка в развлекательном центре "Корпорация Шалостей", которая начнется в 17:00. Подробнее познакомиться с программой праздничных мероприятий можно на сайте курорта "Роза
Хутор".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Последние материалы
Военкор Котенок предположил, что под Калугой разбился беспилотник "Стриж"
Системы ПВО РФ сбили украинский самолёт под Новоандреевкой в Запорожской области
The Sun: стоматолог Патель разъяснил, почему нельзя мочить зубную щётку перед нанесением зубной пасты
Врио главы ДНР Гагин: после поражения в Артёмовске ВСУ будто сломались
Леонков назвал обстрел Шебекино частью плана наступления ВСУ
Пациент больницы в Удмуртии 30 лет не знал о пуле в голове
Эксперт по информационной безопасности Лукацкий рассказал, как узнать, что телефон заражён вирусами
IZ: врач Брыкин назвал продукты с высоким содержанием вредного холестерина
Пограничники и армия слажено отразили атаку ВСУ на КПП "Шебекино"
День защиты детей отмечают на "Роза Хутор"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников