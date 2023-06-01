День защиты детей отмечают на "Роза Хутор"

2:30 Your browser does not support the audio element. Общество

В честь международного Дня защиты детей маленьких гостей курорта и их родителей ждут разнообразные развлечения.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Большая вечеринка и шоу талантов "Я — суперзвезда" проходят 1 июня в Горной Олимпийской деревне. В программе — детский кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы, веселая анимация и конкурсы, отборочный тур детского творческого конкурса и зажигательная дискотека. Всех участников ждут подарки — сладкая вата и попкорн. Старт веселья намечен на 16:00.

— Праздник детства на "Роза Хутор" продолжится 3 июня. В этот день на площади Розы будет дан старт летнему кубку "Хуторенок". Детские любительские соревнования уже стали доброй традицией курорта. Зимой маленькие спортсмены состязаются в катании на горных лыжах и сноубордах, летом — в беге, езде на самокатах и беговелах. Соревнования "Хуторенок" проходят каждую субботу, свое мастерство могут показать все желающие в возрасте от трех до 14 лет. Участие и прокат — бесплатные, каждый получает медаль финишера и памятные сувениры. Регистрация, выдача стартовых номеров и прокатного инвентаря проходит с 10:00 до 14:30 в день соревнований у главной сцены. Такое развлечение пользуется большой популярностью. В прошлом году участниками летнего кубка "Хуторенок" стали более 1400 ребятишек, — сообщили на "Роза Хутор".

Совместно с первым стартом "Хуторенка" 3 июня с 10:00 до 15:00 на курорте будет идти бесплатная волшебно-музыкальная программа, посвященная Дню защиты детей:

шоу гигантских мыльных пузырей и сладкой ваты,

аквагрим,

анимационная игровая программа "Три Кота. Необычное путешествие",

горная бродилка и школа выживания от Детской Горной Академии,

мастер-класс по вязанию узлов,

мультпарад любимых персонажей,

выступление Brass-Band "MEGAPOLIS",

дискотека с группой "Заи",

беспроигрышная лотерея.

Завершит день детства пиратская вечеринка в развлекательном центре "Корпорация Шалостей", которая начнется в 17:00. Подробнее познакомиться с программой праздничных мероприятий можно на сайте курорта "Роза

Хутор".