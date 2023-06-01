В Тюменском областном суде был проведён первый в своём роде процесс против нейросети, которую обвинили в уничтожении предприятия и массовых убийствах.
Как уточняет nashgorod.ru, на самом деле процесс о "деле нейросети" оказался образовательной постановкой студентов юридического факультета одного из тюменских вузов. За основу учащиеся взяли популярную игру отечественных разработчиков "Atomic Heart", добавив детали в сюжет и придумав свой список статей для обвинения.
По сюжету, в день запуска нейросеть самопроизвольно перешла в боевой режим, что стало причиной гибели большей части персонала предприятия робототехники.
После долгих прений присяжные при поддержке суда приняли решений оправдать разбушевавшуюся нейросеть.
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