Писатель Лиханов: дети должны отдохнуть душой от войны

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Дети Донбасса фактически живут на войне с 2014 года, а потому они заслужили праздника, где смогут отдохнуть душой, уверен писатель, заслуженный журналист Дмитрий Лиханов.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Он пояснил, что и в Лисичанске, и в Северодонецке сейчас проживает по полторы тысячи детей и подростков, которые вынуждены существовать без водопровода и с постоянными перебоями с электроэнергией. Это привело к тому, что зимой школы не работали и вернуться к обучению удалось только с наступлением тёплой погоды. Но и сейчас уроки продолжаются лишь по 25 минут и длятся не более трёх часов в день.

"Дети, пережившие бомбёжки, потерю родных, друзей, должны отдохнуть душой", — заверил Лиханов в интервью изданию argumenti.ru.

Именно для этого Российский детский фонд, возглавляемый писателем, устраивает для донбасских ребят грандиозный праздник в Москве под названием "Мы дети твои, Россия!"

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