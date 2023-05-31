Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова рассказала, как реагировать на критику.
По словам специалиста, чтобы избежать разрушительного воздействия критики, людям следует понять значимость слов того, кто критикует, а также проявить снисхождение, если оппонент выплескивает злость. Об пишет Газета.Ru.
Эксперт отмечает, что резкие слова другого человека могут "напугать и заставить уйти с намеченного пути". Именно поэтому важно научиться правильно воспринимать критику. Для этого нужно чётко анализировать негативную информацию, которую вы слышите о себе. Например, нужно ли прислушиваться к этому человеку, действительно ли он компетентен в данном вопросе и т. д.
Если критикующий является экспертом в той или иной области, то его слова не нужно принимать близко к сердцу. Таким образом он хочет помочь вам, высказав экспертное мнение. В данном случае следует постараться построить с ним диалог и задать дополнительные вопросы, рекомендует Каспарова.
Также эксперт отмечает, что во время критики не нужно доказывать обратное и пытаться переубедить собеседника. Стоит понять, что иногда человек просто хочет вылить на вас негативное мнение. Кроме того, всегда найдутся люди, которые могут быть недовольны вами, вашей работой и т. п.
Немаловажно регулярно работать над своей самооценкой, отмечает эксперт. Этот аспект поможет спокойно реагировать на любую критику.
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