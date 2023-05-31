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3 июня на Химкинском водохранилище состоится семейный фестиваль

2:14
Общество

3 июня 2023 года региональное общественное движение "ГидроЭкология" и рыболовно-экологический клуб России "Союз культурных людей и рыбаков" приглашают всех на бесплатный фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни "Экофест", который состоится на базе московского центра "ПАТРИОТ.СПОРТ".

3 июня на Химкинском водохранилище состоится семейный фестиваль
Фото: Пресс-служба Экофеста

Проведение фестиваля приурочено к Дню эколога в России и его главная цель — знакомство горожан с актуальными и важными темами экологии и не только в теплой и дружелюбной атмосфере семейного праздника.

В программе "Экофеста": познавательные лекции на эко-тематику, ожидаются эффектные активности на водохранилище. На мастер-классах каждый сможет узнать секреты рыбалки от увлеченных энтузиастов или попробовать свои силы в рисовании и ландшафтном дизайне, стать одним из создателей выставки литературной мастерской "MiaFabula" из работ, выполненных в разных техниках лепки.

Фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни "Экофест" проходит при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, Департамента образования и науки города Москвы и ГБОУ ДПО "Московский центр Патриот. Спорт".

Программа мероприятия:

10:00 — сбор участников фестиваля.

10:30 — прохождение лодок с флагами на воде, шоу.

11:00-13:00 — катание на лодках, мастер-классы на воде.

13:00 — торжественное открытие фестиваля "Экофест" на сцене.

13:30 — концерт.

14:00 — катание на воде.

Весь день, с 10:00 до 17:00, на фестивале будут работать все активности, откроется фудкорт с мороженым, бельгийскими вафлями и многим другим.

Дата и время проведения: 3 июня 2023 года с 10:00 до 17:00.

Место проведения: Московский городской детский морской центр им. Петра Великого.

Адрес: Ленинградское шоссе, д. 45, стр. 1 (Химкинское водохранилище).

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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