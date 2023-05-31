Умственно отсталые дети могли сгореть заживо в доме-интернате в Карелии

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно официальному заявлению прокуратуры Республики Карелия, суд по требованию прокуратуры вынес решение о необходимости устранения нарушений пожарной безопасности в доме-интернате для детей с умственной отсталостью.

Фото: pixabay.com

Речь идёт о Ладвинском доме-интернате, расположенном в Прионежском районе Карелии.

Проверка показала серьёзные нарушения в сфере противопожарной безопасности. Особое внимание было обращено на то, что пути эвакуации в доме-интернате не соответствуют необходимым требованиям. Кроме того, обнаружено, что средства пожарной безопасности не подвергались должному обслуживанию и ремонту в течение длительного времени.

В связи с данным фактом против учреждения было возбуждено административное дело, сообщает karelinform.ru. Руководству дома-интерната было предписано незамедлительно устранить все выявленные нарушения в области пожарной безопасности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.