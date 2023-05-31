От выбранного направления путешествия зависит, какую энергию турист привезёт в свой дом. Определять точный вектор курорта следует относительно расположения жилища, так как именно оно является началом пути, заявила эксперт по фэншуй Юдола Белимирова.
Как сообщает Москва 24, специалист рекомендует отказаться от поездок на северо-запад или юго-восток от дома до конца 2023 года.
"Там будут сосредоточены злые энергии разрушения, конфликтов и ссор", — отметила Белимирова.
Если всё же туристы запланировали отдых именно на этом направлении, то необходимо уделить особое внимание комфорту в поездке.
С 6 июня по 7 сентября положительные энергии будут сосредоточены на юге от дома: Краснодарский край, Абхазия и Грузия. С 7 июля по 6 августа жители Москвы могут спокойно отправиться в Турцию, Черногорию, Грецию или Болгарию.
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