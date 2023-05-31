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Эксперт по фэншуй перечислила лучшие направления для путешествий в 2023 году

1:02
Общество

От выбранного направления путешествия зависит, какую энергию турист привезёт в свой дом. Определять точный вектор курорта следует относительно расположения жилища, так как именно оно является началом пути, заявила эксперт по фэншуй Юдола Белимирова.

Эксперт по фэншуй перечислила лучшие направления для путешествий в 2023 году
Фото: trn-news.ru

Как сообщает Москва 24, специалист рекомендует отказаться от поездок на северо-запад или юго-восток от дома до конца 2023 года.

"Там будут сосредоточены злые энергии разрушения, конфликтов и ссор", — отметила Белимирова.

Если всё же туристы запланировали отдых именно на этом направлении, то необходимо уделить особое внимание комфорту в поездке.

С 6 июня по 7 сентября положительные энергии будут сосредоточены на юге от дома: Краснодарский край, Абхазия и Грузия. С 7 июля по 6 августа жители Москвы могут спокойно отправиться в Турцию, Черногорию, Грецию или Болгарию.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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