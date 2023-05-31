Эксперт по фэншуй перечислила лучшие направления для путешествий в 2023 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

От выбранного направления путешествия зависит, какую энергию турист привезёт в свой дом. Определять точный вектор курорта следует относительно расположения жилища, так как именно оно является началом пути, заявила эксперт по фэншуй Юдола Белимирова.

Фото: trn-news.ru

Как сообщает Москва 24, специалист рекомендует отказаться от поездок на северо-запад или юго-восток от дома до конца 2023 года.

"Там будут сосредоточены злые энергии разрушения, конфликтов и ссор", — отметила Белимирова.

Если всё же туристы запланировали отдых именно на этом направлении, то необходимо уделить особое внимание комфорту в поездке.

С 6 июня по 7 сентября положительные энергии будут сосредоточены на юге от дома: Краснодарский край, Абхазия и Грузия. С 7 июля по 6 августа жители Москвы могут спокойно отправиться в Турцию, Черногорию, Грецию или Болгарию.

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