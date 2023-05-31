Садальского возмутило вмешательство РПЦ в съёмки игрового кино: Нашли советников

Станислав Садальский высказался о включении представителей Русской Православной Церкви в экспертный совет по игровому кино.

Фото: РБК

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" раскритиковал инициативу привлечения к сфере кинематографа священнослужителей РПЦ.

"Что то не так в нашем царстве — попы уже входят в состав мирских организаций. Храмов уже больше, чем самих служителей, а все строятся. Только в культуре их не хватает. Нашли советников", — озвучил заслуженный артист РСФСР негодование в своём Telegram-канале.

Он предположил, что ответом на вопросы представителей РПЦ будет фраза: "На то воля Божья". Он заявил, что ему стыдно за происходящее в кинематографе.

"Ау! Михалков?" — обратился Садальский к председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову.

Ранее Станислав Садальский назвал картину "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли фейком.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Никита Михалков. Территория любви