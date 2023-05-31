Станислав Садальский высказался о включении представителей Русской Православной Церкви в экспертный совет по игровому кино.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" раскритиковал инициативу привлечения к сфере кинематографа священнослужителей РПЦ.
"Что то не так в нашем царстве — попы уже входят в состав мирских организаций. Храмов уже больше, чем самих служителей, а все строятся. Только в культуре их не хватает. Нашли советников", — озвучил заслуженный артист РСФСР негодование в своём Telegram-канале.
Он предположил, что ответом на вопросы представителей РПЦ будет фраза: "На то воля Божья". Он заявил, что ему стыдно за происходящее в кинематографе.
"Ау! Михалков?" — обратился Садальский к председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову.
Ранее Станислав Садальский назвал картину "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли фейком.
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