Энергетические вампиры — эти хитрые и утончённые существа, которые охотятся на нашу жизненную энергию. Это могут быть ваши друзья, коллеги или даже родственники, которые, как кажется, никогда не упускают возможности высосать из вас все силы.
Их поведение может быть разным: от постоянных жалоб и негативных комментариев до яростных вспышек и даже агрессии. Но как только вы начинаете разбираться, становится ясно, что у всех них есть одно общее: они крадут вашу энергию.
Исследователь, специалист по нейросетям Александра Веретено поделилась лайфхаками, которые помогут не отдавать свою энергию "вампирам".
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