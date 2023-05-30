Как защититься от энергетических вампиров: три лайфхака от эксперта

1:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Энергетические вампиры — эти хитрые и утончённые существа, которые охотятся на нашу жизненную энергию. Это могут быть ваши друзья, коллеги или даже родственники, которые, как кажется, никогда не упускают возможности высосать из вас все силы.

Их поведение может быть разным: от постоянных жалоб и негативных комментариев до яростных вспышек и даже агрессии. Но как только вы начинаете разбираться, становится ясно, что у всех них есть одно общее: они крадут вашу энергию.

Исследователь, специалист по нейросетям Александра Веретено поделилась лайфхаками, которые помогут не отдавать свою энергию "вампирам".

Секрет номер один: Знай своего врага! Умение распознать энергетического вампира — первый шаг на пути к успеху. Обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете после общения с человеком. Если вам становится неуютно, возникает ощущение усталости и раздражительности, есть вероятность, что перед вами энергетический вампир.

Секрет номер два: Устанавливай границы! Помните, что только вы в ответе за свое эмоциональное состояние. Научитесь говорить "нет" и устанавливать личные границы. Это не значит, что вы должны быть грубы или игнорировать человека, но не бойтесь дать понять, что ваше время и энергия ценны.

Секрет номер три: Защити свою ауру! Вооружитесь силой мысли и представьте, как вокруг вас образуется защитный кокон, который не позволяет негативной энергии проникнуть внутрь. Вы сами можете настроить силу и эффективность этого барьера, делая его непроницаемым для энергетических вампиров.

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