Беженка из Нижегородской области добилась получения жилья

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В Нижегородской области предоставили жилье беженке с ребенком. Об этом сообщает newsnn. ru.

Фото: Pravda.Ru

Женщине из Кстовского района все-таки удалось получить муниципальное жилье после многочисленных жалоб.

Беженка зарегистрирована в указанном районе, но проживает в Нижнем Новгороде. Жилье она просила предоставить еще в мае 2022 года. Для этого ее должны признать малоимущей.

Соответствующее заявление было представлено лишь в марте 2023 года, однако в апреле ей пришел отказ, мотивированный отсутствием нужных документов.

Позднее, когда нужные документы были предоставлены, ее все-таки признали малоимущей. Теперь она встанет в очередь на получение жилья.

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