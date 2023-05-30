Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов объяснил, будут ли наказывать россиян за публикацию видео с работой систем ПВО.
В Госдуме посоветовали россиянам не выкладывать в социальные сети кадры работы систем ПВО.
Свинцов считает, что граждане РФ публикуют подобный контент по глупости. Он напомнил, что закон запрещает выкладывать военные объекты в открытый доступ. При этом он не считает, что такие публикации могут повлиять на расстановку сил.
"Тот уровень разведданных, которые есть у США, когда она в реальном времени видят передвижение практически всех наших войск, существенно каких-то дополнительных возможностей для спецслужб Америки, в общем-то, не даёт", — цитирует слова представителя Госдумы РФ издание "Подъём".
Он отметил, что наказывать граждан за подобные публикации не будут, так как это, по его словам, неправомерно.
Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал заблокировать GPS на всей территории России.
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