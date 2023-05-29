Онищенко бьёт тревогу из-за отсутствия в РФ важных лекарств: остались без ничего

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что при отсутствии жизненно важных лекарств в России, нам могут "перекрыть кислород".

Фото: vademec.ru

Онищенко отметил, что после начала спецоперации на Украине РФ перекрыли поставки многих импортных медицинских препаратов.

Он призвал заниматься промышленным шпионажем, чтобы наладить производство отечественных лекарств.

"Иначе, если нам перекроют кислород, мы не сможем оказать помощь", — цитирует слова эксперта iReactor.

Он отметил, что необходимо соблюдать баланс между заимствованием и собственным развитием производства.

"Это горький и непродолжительный опыт, когда мы там развились, а потом остались без ничего", — выразил своё мнение академик РАН.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Импортозамещение лекарств