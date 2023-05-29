Доктор Александр Мясников и актриса Мария Шукшина устроили ожесточённую публичную дискуссию.
Предметом непримиримого спора врача и актрисы стала тема употребления насекомых в пищу.
Шукшина является ярой противницей "разведения мух" и еды из "опарышей". Мясников же объяснил, что мы уже давно едим импортные продукты, содержащие белок насекомых.
"Столько узнал про себя интересного! Одно замечание из области не любимых мною любителей орфографии — "Гавно" пишется через "о", — написал медик в своём Telegram-канале.
Мясников отметил, что насекомые ему не нужны, и он был бы рад, если бы человечеству удалось придерживаться традиционного рациона питания, однако он посчитал нужным озвучить мировые тенденции.
"Но особое удовольствие читать комментарии про себя — "говно", "продажный", нет: "продажная гадина!", ну и так далее — отрезвляет!" — признался медик.
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