Мария Шукшина обозвала доктора Мясникова "продажной гадиной" и "говном"

Доктор Александр Мясников и актриса Мария Шукшина устроили ожесточённую публичную дискуссию.

Фото: ya.ru

Предметом непримиримого спора врача и актрисы стала тема употребления насекомых в пищу.

Шукшина является ярой противницей "разведения мух" и еды из "опарышей". Мясников же объяснил, что мы уже давно едим импортные продукты, содержащие белок насекомых.

"Столько узнал про себя интересного! Одно замечание из области не любимых мною любителей орфографии — "Гавно" пишется через "о", — написал медик в своём Telegram-канале.

Мясников отметил, что насекомые ему не нужны, и он был бы рад, если бы человечеству удалось придерживаться традиционного рациона питания, однако он посчитал нужным озвучить мировые тенденции.

"Но особое удовольствие читать комментарии про себя — "говно", "продажный", нет: "продажная гадина!", ну и так далее — отрезвляет!" — признался медик.

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Еда из насекомых. Вопросы выживания