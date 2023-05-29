Шукшину возмутил ребрендинг облика Гагарина: Десоветизаторы

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина опубликовала гневный пост об изменённом облике Юрия Гагарина на ордене в честь первого космонавта.

Фото: Телеграм-канал Марии Шукшиной

Шукшина поделилась новостью о том, что подписан указ об учреждении ордена Гагарина.

Заслуженная артистка России разместила в своём микроблоге публикацию, в которой говорится, что в знаменитую фотографию Юрия Гагарина внесли коррективы.

"Разумеется, буквы "СССР" со шлема Гагарина застенчиво вымарали импотенты-десоветизаторы", — гласит текст поста.

Шукшина увидела в этом покушение на историческую память.

"Родила меня Мама, и живу я в её квартире и на её пенсию! Только имя её я не помню…. А, может, её и не было вовсе?" — с горькой иронией написала Обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Шукшина поддержала предложение Александра Бастрыкина ввести госидеологию.

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Тайна букв «СССР» на шлеме Гагарина!..